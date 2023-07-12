【是日通勝】

農曆五月廿五

癸卯年 己未月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：會友、出行、移徙

忌：伐木、行喪、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、16、38

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：身心狀態一般，心情煩躁，需要好好休息。

金牛座：理財有道，收入上升，毋須為生活而操心。

雙子座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

巨蟹座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

獅子座：可能成為同事們的眼中釘，要留意言行啊！

處女座：多留意朋友圈，單身者有望看到脫單曙光。

天秤座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

天蠍座：做適量運動對身心都有益，今天勿再偷懶。

人馬座：工作表現不似預期，只能怪自己不夠投入。

山羊座：幸運指數排第一，今天宜多做有意義的事。

水瓶座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

雙魚座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）豬 是非多

鼠：行動力強，事業上迎來大顯身手時機。

牛：是日沖煞，保持平常心，運勢不太差。

虎：與人相處要謹慎，否則易遭小人陷害。

兔：脾氣大，要克制自己，以免惹事生非。

龍：登上好運巔峰，有望在職場出人頭地。

蛇：事業發展突飛猛進，各種煩惱一一消失。

馬：下午運氣回落，無論做甚麼都要小心。

羊：脾氣火爆，待人接物要多包容和體諒。

猴：人緣佳，陪家人享用美食，樂也融融。

雞：運氣下降，容易陷入無法擺脫的困境。

狗：意外頻生，心情大受影響，容易失眠。

豬：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

鏡子的神奇力量

不少人喜歡利用鏡子增加空間感，鏡子在玄學上的功能微妙，適當擺設可吸納旺氣，反之也可以增加煞氣。

‧吉祥景觀助運勢

在風水學上，窗外看到綠意盎然的連綿山景，就屬吉景，適合在窗邊牆位放置鏡子，將窗外景觀的吉氣吸納入屋。相反，如窗外景觀較差，例如看到枯樹的山坡，又或看到對面大樓的尖角、天橋或電燈柱等，屬於帶有煞氣的景觀，不宜將其反射進屋內。

‧大門對鏡損財運

靠近大門位置的鏡子，方便出門時整理儀容，但需注意鏡子照到大門會將家中財氣反射出去，居住者的健康運也受影響。鏡子照射到坐臥地方例如梳化，同樣影響家人健康及運勢。

‧睡床對鏡礙健康

睡房是放鬆休息的區域，如果睡床對鏡，半夜醒來看到自己的影像，對睡眠質素及精神健康大有影響；而在風水學上，睡床對鏡容易帶來頭暈等問題。建議睡房的鏡子以布簾遮蓋，或將鏡子裝置在衣櫃內。

‧爐灶反射招小三

家居風水位置通常以廚房代表女主人，其中又以爐灶為重心，如廚房出現鏡子，又或過多的鏡面設計照射到爐灶，象徵居所會出現兩位女主人，影響夫妻感情。選用鏡面冰箱及鏡面裝飾時，最好特別注意。