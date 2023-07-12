吳若希為蔡嘉欣守秘密　望閨蜜快做媽咪

藝人吳若希（Jinny）當年因為主持無綫綜藝節目《姊妹淘》，而跟蔡嘉欣、陳詩欣等成為閨密，雖然節目已「壽終正寢」，不過友誼未變，不時開派對搞聚會，感情只有增無減。

對好友嘉欣宣布婚訊，Jinny坦言一早知道，她說：「嘉欣結婚呢件事已經Plan咗好耐，我哋成班姊妹都知嘅，佢都邀請咗我去佢個婚禮，但婚禮其他詳情嘅嘢，等佢自己公布，希望佢哋開開心心舉行佢哋嘅婚禮。」

因愛屋及烏，嘉欣亦好錫Jinny一對子女，尤其對她個大女讚不絕口，Jinny說：「希望佢結婚後快啲生個小寶寶，因為睇到嘉欣真係好鍾意小朋友，我覺得佢都ready做媽咪。」

另外，陳詩欣亦在社交網上載自己婚禮的舊照上，吻賀嘉欣成功在眾姊妹圑中搶到花球，她寫道：「歡迎你即將加入陳氏大家族，還記得你在我婚禮上接過花球，我把這個幸福交給你，你要好好交給下一個，例如鍾晴！」詩欣更笑問鍾晴：「你係咪好大壓力呢？」嘉欣也搭嘴搞笑留言：「其實鍾晴會不會已經秘密結婚了？」鍾晴即刻回話：「我深深記着，你搶咗我個花球呀，明明嗰日我好有信心拎得到，算啦算啦，祝福你」一班閨蜜在網上互爆，三個女人一個墟。