Lolly Talk成軍1周年　舉行粉絲見面會變大喊包

女團Lolly Talk成軍1周年，昨晚（12日）舉行粉絲見面會，200名被抽中的幸運「波棒糖」（粉絲暱稱）獲邀到場應援，場面相當熱鬧。活動上8位成員分享心路歷程、與粉絲傾偈、唱歌及大合照。回顧1年來家人與粉絲的支持，她們被感動紛紛變大喊包，搞到主持當奴打趣指Lolly Talk最適合代言紙巾。8位成員於台上發言時，坦言覺得這1年很不可思議，猶如發夢般。鄭芷淇（Elka）自爆曾與爸爸關係惡劣，參加《造星》時跟對方吵了很多次架，父親覺得她應該找份正職，幸而父女倆已和解，鄭父更成為囡囡的粉絲。而30歲曾美欣（MeiMei）是全團的「大姐姐」，她自爆弟妹支持自己追夢，還直言會賺錢養她。

活動完結後受訪，當被記者笑指齊齊變身喊包，黃敏蕎（阿妹）笑言最初跟自己說一定不會喊，但因太感動，最後都失守。Elka被問到如何與爸爸和解，她直言雙方花了不少時間去溝通，自己嘗試了解爸爸的想法，而爸爸亦開始了解和接受她的工作。MeiMei坦言入行後經濟壓力不少：「全靠細佬妹支持，我冇錢嘅時候佢哋會幫手，同埋身邊嘅朋友，以及7位隊友都會請我食吓飯。」

至於她們自爆於上年5月曾有過解散念頭，吳倩怡（Sinnie）笑指只是講笑：「當時大家對前路感到迷茫，直到推出出道作《三分甜》，開始有工作，決定繼續走落去。」問到可有計劃到大型舞台開騷，8位成員異口同聲表示正有構思，最希望可以返回出道地方九展再踏舞台。另外，Lolly Talk早前到台灣拍攝新歌《四方帽之約》MV，阿妹表示此行去了4日3夜，最開心是逛夜市狂食。黃詠霖（阿蛋）表示最難忘當地炎熱天氣，而劉綺婷（Yanny）則笑指自己單是過馬路都即刻「黑兩度」。