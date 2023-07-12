超級粉絲網戀「薛凱琪」　荒謬被騙逾百萬

多年來也聽聞不少電話騙案的事件，當中的手法層出不窮，想不到近日有一個精明粉絲，也被他的偶像「薛凱琪」騙了逾百萬港元。

日前HOY TV節目《一線搜查》，報道了一單離奇荒謬的網戀騙案，事主X先生是一位喜歡了薛凱琪20多年的低調超級粉絲。有一天，突然收到粉絲專頁的私訊，表示「薛凱琪」想跟粉絲聊天。X先生起初不太相信是她本人，但是也抱著好奇的心態，觀察有甚麼事情發生。

過了一段時間，X先生更收到「偶像」的視像電話，但他並沒有接電話，因為他想騙徒怎麼會這麼大膽，打電話給他。其後他們就用通訊軟件聊了大約兩星期，X先生就憑對方的線上時間說的內容，並且校對過手寫的筆迹，確信和他聊天的正是「薛凱琪」本人。後來對方還向X先生說「I Love You」，面對偶像的表白，X先生當然是愛得不能自拔。

當時機成熟，騙徒「薛凱琪」亦開始收網，表示找了間美國公司簽約，指示X先生用她提供的鏈結，開啟一個離岸戶口代收這筆報酬，X先生思前想後也覺得自己沒損失，所以便照着做，過了幾天戶口顯示匯入了58萬美元，但當X先生要提款的時候，戶口突然被凍結，要求先交2萬7千美元（約21萬港元），才能解封戶口。但當面對偶像指摘X先生想侵吞款項，只好乖乖「落疊」付款。

當X先生給了21萬港元解凍戶口後，突然出現一位自稱銀行職員的騙徒，以不同理由要求X先生付款，再多騙他40萬港元積蓄。其後「薛凱琪」更要求X先生借錢，結果他就向銀行和財務公司借了50萬港元。當然所謂的美國銀行是假，X先生就一共被騙了大約110萬港元，直到這一刻他如夢初醒，才發覺跌入騙局。