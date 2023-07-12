AK個唱有望明年4月舉行？入行5年歌唱路上曾迷茫

MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生AK），近期推出新歌嘅佢受邀上電台受訪宣傳。對此，主持人亦相當識做，第一句已經幫「生粉」（AK粉絲稱呼）問最關心嘅戶外個唱問題，面對主持人咁犀利嘅談話作風，AK都大方表示：「如果我下年個solo concert真係開嘅話，我自己係想戶外多啲，因為我都幻想如果真係有機會開到人生第一個演唱會嘅話，我係比較鍾意開戶外show多啲。」並強調自己好鍾意大自然嘅關係，希望到時真係開騷時可以有好天氣，至於確實舉行時間，AK就表示會喺下個夏季，仲要揀唔太炎熱嘅4月或10月舉行，好消息令人振奮！

另外，AK亦提到自己今年第5年入行，有好多嘢同啱啱初入行時嘅諗法同睇法都唔同晒，加上人哋比嘅意見又未必適合自己：「我開始諗，好多人會比唔同嘅責罵又好、意見又好、善意嘅批評又好，你要自己過濾，或者有無其他方法都可以完成到件事呢？我就會諗好多唔同嘅方法，到最後覺得，件事個出發想法一定要來自自己，過濾咗之後覺得咁樣係對自己最好，你先可以有呢個決定。」至於之前被指「封咪」，AK就表示當時佢正忙緊新劇《冰上火花》，所以就趁住呢個機會，諗清楚自己嘅方向，先可以重新出發。