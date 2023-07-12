張致恒真再做老竇！雯雯認第4胎就出世　冇錢交租同書簿費點算？

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）是除了湊仔，就最喜歡將家事與大家發享，因為不時暗示要離婚，所以被網民封為「離婚KOL」。雯雯昨日（11日）突然暗示懷有第4胎，並宣布開設新社交帳號，認真反高潮。雯雯昨日發文表示：「既然上天再一次俾咁樣嘅安排我，我就應該好好計劃，靠自己去照顧好上天比嘅每一份禮物！」言猶在耳，原來雯雯對未來仍未有周詳計劃。

有網民私訊問她是否懷有第4胎，及交租情況，雯雯直認腹中胎兒快將出世，而上月的屋租是靠網民支付，未來一個月仍未有著落，更表示2個仔被校學追交書簿費，面臨被退學危機。有網民在討論區分享與雯雯短訊對話的截圖，被問到「業主依家點？」雯雯回覆：「上個月有社交網嘅網民幫咗我，我意思係今個月冇得交，再加上要還錢畀人，咁啱，依家又到左要交租嘅日期，同埋兩個嘅書簿費，我仲未畀到，學校問咗好多次係咪唔讀。」

另一張截圖，見網民勸她不要生第4個：「Btw我知道唔應該咁講，但係有冇諗過唔好生第4個？因為會再分薄咗3個仔嘅經濟。」雯雯再度回應：「我知道嘅時候，已經4個月，同埋因為本身身體狀況，要同唔要都會大出血，同埋依家都已經差唔多出世，租13,000，兩個仔書房費雜費，所有嘢加埋4,000。」看來挺着肚子的雯雯未能工作，盼有善心人伸出援手。

聲稱將會停用的舊社交網帳號，她今日（12日）又再有新Po，雯雯指好多人inbox問她可否follow @ugly_mama2.0，但她覺得不是太多人是真心關心，但亦相信有好多媽媽是鍾意她的三個小朋友和三隻狗仔，故決定改行會員制度，收費50港元。