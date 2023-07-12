海上三叉戟　帆船遊艇之最

球場上的「三叉戟」，泛指身價不菲、卡士頂尖、技術超班的前鋒三人組。那麼海上的「三叉戟」又有哪些過人之處？說的是著名設計師Steve Kozloff構思的概念遊艇「Trident」，集亮眼的輪廓、豪華的設施、卓越的性能於一身，一旦建成，還能擁有「世一」的頭銜呢！

世上最大三體帆船

這艘以「三叉戟」（Trident）命名的設計概念，長100米，採用鋼製船體和鋁製上層建築，輪廓似古希臘神話海神Poseidon那根三叉矛的頂部，惹人注目，據設計師表示，一旦建成，它將會是世界上最大的三體帆船遊艇！

「Trident」的另一賣點是配備了法國製造商Chantiers de l’Atlantique設計的Solid Sail系統，相比起傳統裝備，兩支獨立式桅杆可達致70度的向前傾斜及360度旋轉，有助遊艇順利通過大多數的橋樑及最大限度地發揮風力，而桅杆的吊臂上設有集成伸縮式起重機系統，可裝載和卸載補給品、補給船、水上飛機等。

甲板數量多達6層

三體遊艇的優勢在於船上空間敞大，「Trident」也不例外，共有6層甲板，單是起居區的面積就超過473平方米（5,100平方英尺），其中位於中央船體前方的主人套房有210平方米，還有兩間VIP套房和10間雙床房，可容納26位客人；另有船員艙可容納20位船員。設施應有盡有同樣是「Trident」的吸引之處，泳池、水療中心、直升機停機坪各有兩個，還有海灘俱樂部、6艘自動充氣救生艇、跟船體等寬的車庫等等，後者可容納兩艘補給船、一艘Nemo U-Boat Worx潛艇和其他水上玩意。

性能方面，在風帆系統下，它的航速可達12節，當使用混合動力（柴電）系統時，最高航速可提升至17節。若只使用柴油動力，並以14節的速度巡航，航程可達為6,700海里。