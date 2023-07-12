朱敏瀚預咗同JＷ傳緋聞　完全冇避忌不感尷尬

藝人蔡潔及朱敏瀚（朱仔）今午（12日）現身大埔超級城出席活動。剛從清邁拍攝旅遊節目返港的朱仔，直言旅程相當愉快好玩，談到出發前曾擔心自己與周嘉洛、陳瀅和JW的友情備受考驗，他表示：「冇鬧交，友誼依舊，係估唔到嘉洛原來比我哋早一日出發，戴晒假髮扮酒店bell boy嚟招待我哋，第一眼真係認佢唔到，原來係節目組同事夾定嘅，拍低晒我哋即時反應。」

對於與JW的緋聞，朱仔說：「坦白講，傳得陳瀅同嘉洛，都有心理準備會傳我哋，係估唔到套劇未出街就傳啫。咁我哋不嬲都冇避忌，仲上載條片，令件事發酵，尷尬就冇嘅，我哋知道報道後都喺度笑，我就採取不理會態度，但女仔點都會有啲反應，但冇影響今次旅程。（JW男友唔開心？）我冇特別問，但之前其實大家都有一齊食過飯，知道係點。（大家都好心急你拍拖？）係，仲問我使唔使介紹，依家我保持單身，人愈大愈難開始一段關係。（你成為JW第一位緋聞男友喎。）我嘅榮幸，聽講佢之前完全拒絕吳業坤﹗」

談到前女友余思霆亦傳與男伴蜜遊日本，朱仔謂：「我哋保持聯絡嘅，知佢同屋企人去旅行，又幫公司拍旅遊節目。（復合啦。）唔知呀，不過依家嘅相處模式幾舒服。」而蔡潔則透露書展期間推出新書，描述與4歲寵物貓的相處點滴：「我都幾瘋狂，今次自己執筆寫足兩年幾，連排版及插畫都落手落腳做，依家都同啲機構溝通緊，希望同貓貓做啲慈善活動，等佢嘅貓命變得有意義。」