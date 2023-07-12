口痕有零食　大小朋友各有所好

零食，在不同年齡層都有捧場客，當中不少款式的零食更擁有跨層面的粉絲，好似薯片、糖果及的骰的杯麵等，今次介紹的零食，其中一款薯片更用上「黑鑽」製作，都咪話唔巴閉呢！

鑽級滋味

有「餐桌上的鑽石」美譽的松露，分為白鑽的白松露及黑鑽的黑松露，而人氣薯片品牌卡樂B於今個暑期就用上「黑鑽」獨特芳香加入薯片之中，帶來全新的「松露味薯片」。新品的精髓在於黑松露的香氣布滿每一塊新鮮香脆的薯片上，入口即能感受到濃濃的松露芬芳，細嚼後薯片的松露美味更在唇齒間留香，挑動了味蕾。愛品味的，更可搭配葡萄美酒來品嘗，令層次進一步提升添呢！

益智玩味

好多小朋友都想食住玩、玩住食，而日本研發及製造的「KRACIE 知育菓子」系列就能滿足大家這種想法。品牌帶來多款集靚靚外形、不同難度的益智學習及充滿色彩繽紛的DIY糖果美食；包括食玩DIY系列的雪糕套餐、冬甩糖果、朱古力火鍋派對、漢堡包套餐等，也有牛奶實驗室、魔法水波珠及香味實驗室等科學性主題；DIY玩樂之餘更啟發小朋友科研興趣！而「快樂撈金魚」、章魚燒及日本祭嘉年華等則充滿濃厚的日本風情。每一款DIY套裝均有齊模具及沖調粉，只要按指示加入清水攪拌即可，而沖調粉的果味與顏色大部分源自天然蔬果，好似甜菜頭、甘筍、螺旋藻等，不含人造色素、防腐劑等；想小朋友擁有一個繽紛美味的假期話咁易！

泰式風味

喜歡泰國船粉又喜歡下午茶或半夜肚仔餓時沖泡杯麵解決的，最近推出的全新口「無雙泰國船粉」或許可以一次過滿足兩個喜好！新款式由泰國製造，擁有傳統船粉的黑色湯底搭配濃烈泰式香料味和韌性十足又彈口的鮮米粉，一口嘗盡泰國傳統街頭美食風味。新杯麵的包括設計亦好有泰國風味，用上當地有「母親河」之稱的湄南河上游走的泰色傳統河船為主題，配上穿上華麗傳統舞者在船上舞動的風采，刻畫出昔日泰國水上生活的風貌，包裝圖案亦展現了當地舞蹈的優雅、大象的神聖、大王宮的壯觀以及佛像的莊嚴，食住麵都能感受到泰國獨特的魅力。