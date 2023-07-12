沈殷怡日本真識玩　「巨胸溫泉」衝擊眼球！

現年29歲的沈殷怡（Shirley）與和泉素行、王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV節目《入島日本喇!》近日播出，作為ViuTV「性感擔當」的她，不時在節目和社交網大騷36C身材，在最新一集內容中，他們前往伊豆大島三原山溫泉區拍攝，Shirley不負觀眾所望，再一次大晒身材，節目組亦了解觀眾口味，特別製作「溫泉一人仙境系列」短片，畫面只見沈殷怡浸溫泉，刪減了男主持的鏡頭，將沈殷怡的魔鬼身材發揮得淋漓盡致！網民大飽眼福之餘，更留言大讚Shirley是ViuTV的寶藏美人，又指節目組相當識玩！

不過Shirley早在《美女郊遊遊》上已大派福利，被節目組整蠱穿上三點式行山，當時引起網民熱論，其後在《海女日記》又大玩水上活動，以泳衣上陣3分鐘，不過網民對此表示「唔夠喉」，令Shirley在個人社交網補鑊，Post出拍攝當天的紅色泳衣照，再次成功震撼網民，其實她去年在節目《海女日記》播出後曾經宣布「年度性封胸」，指自己其實因為拍《海女日記》才會穿泳衣，難怪擔心這次溫泉片播出後，Shirley會再次封胸！