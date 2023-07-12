周婷甩底隨時退選港姐　「金髮蔡思貝」爆大鑊：佢幾次都冇嚟！

《2023香港小姐競選》候選佳麗今日（12日）在將軍澳電視城為明天到越南拍攝外景進行拜神儀式。原本有17位候選佳麗，但出發前（11）周婷（Jennifer）卻稱因工臨時「甩底」，隨時有機會步「翻版王祖賢」賀怡雯之後，再有佳麗退選。

「嫩版蔡依林」（15）莊子璇（Hilary）與「金髮蔡思貝」（16）郭珮文（Juliana）皆直言近期訓練忙碌，還未有時間執行李，Juliana表示會帶備防曬用品、面膜與蚊怕水。莊子璇稱因大會有提供服裝，也不用帶太多衫，會準備一箱零食。講到可捱得住忙碌的訓練？莊子璇說：「真係有啲攰，因為不停咁loop，每日都要training，返到屋企都攰到攤喺度。」Juliana則指忙碌到感覺抵抗力下降，聲音也點變聲，但仍撐得住。

講到周婷臨出發前缺席，問到她平日受訓情況，可擔心她會退選？Juliana說：「佢其實有幾次都好似冇嚟，好似因為工作。」莊子璇則說：「睇佢自己點處理，尊重佢最終決定。」

大會統籌經理何小慧講到周婷缺席？她說：「佢因為喺投資銀行做嘢，話今日請唔到假，我哋都有提佢聽日就出發，都驚佢聽日唔嚟，等緊佢回覆。（佢有意退選？）又冇，佢廣東話係麻麻哋，但係排舞又好正面，亦有一班講英文嘅佳麗，亦都同壓力無關，希望佢聽日會出現。」對於缺席問題何小慧直言會考慮處分。