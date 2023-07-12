張敬軒完成美國之行返港　300粉絲接機被逼埋牆

張敬軒完成美國巡迴最後一站，亦是疫情以來的第57場演出，更成為於紐約「UBS Arena at Belmont Park」國際性場地舉行演唱會的首位華人歌手，完show後場館向他送上香檳，大讚其演出，更表明期待他下次的美國巡迴。11日軒仔與50人的團隊回港，引來近300名歌迷到機場抵港大堂接機，為免令太耐冇見他的歌迷失望，他主動走近牆邊跟歌迷傾偈，猶如「壁咚」情景，場面十分墟冚。

演唱會上，軒仔坦言會上影音平台收看cover其歌曲、或網上點評他唱歌的短片，每次看的時候都十分開心：「因為無論好評與否，呢啲都係佢進步嘅動力。」在紐約站的歌單上，軒仔作了一個特別的編排，將被歌迷、網民視為十分『蝦人唱』 的神曲《春秋》及2014年演唱會版的《酷愛》連續兩首一齊唱，除了「挑機」自己，同時亦作為自己的一個考試：「以下呢兩首歌，我啲friend話一定要喺卡拉ok飲大咗幾杯先至夠膽唱，我有時諗，我咁夠膽喺近萬人面前將呢兩首歌拼埋唱，我都應該係飲大咗！印象中未試過喺演唱會將呢兩首歌拼埋一齊唱，今次一口氣送畀呢兩首《春秋》、《酷愛》，Thank you。」

期間，台下又有歌迷大叫他「除衫」，軒仔隨即望向台下：「你哋睇佢寫咩，『除衫，我有錢。』我最憎就係啲人用錢嚟『撻』我！你有幾多錢呀？嚟台底傾。」引得全場大笑。軒仔續說：「我話晒今年都4張幾，你哋有冇咁鍾意睇一個中年男人除衫呀？返去睇你老竇除咪一樣，哈哈。不過咁，我呢，keep得好好，晚晚返去都有磨砂，又搽吓我代言嘅護膚品、食吓啲supplement，咁真係滑啲。」搞笑之餘又乘機推介代言產品，果然是「全港最TOP KOL」。

除此之外，紐約尾站認真趣事百出，軒仔邊演唱邊跟台前歌迷握手，期間誤以為歌迷手上的袋是送給自己的禮物，於是二人便上演了一幕「搶袋戲碼」:「所以你哋啲禮物呢，一定要話清楚畀我聽，啱啱我去到嗰度握手，有個女仔同我握手，佢舉住一個白色布袋，我以為係佢送畀我嘅禮物，我死搶，跟住佢唔畀我，我諗我都算係第一個喺台上面搶歌迷財物嘅歌手，哈哈。」另外，由於暫時未有加拿大場次，現場所見，有不少歌迷均從加拿大開近12個小時車到紐約欣賞演唱會，瘋狂程度可想而知，而主辦單位亦指積極研究加拿大場次，免得歌迷們舟車勞頓。此行除了演唱會，軒仔亦乘機參觀當地多個studio及與不同的音樂人會面，當中更與美國R&B天后Alicia Keys的音樂班底交流一番，絕對是一次難得的旅程。