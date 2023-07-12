Nancy@MOMOLAND被封亞洲第一美　覺得自己最靚邊Part？

韓國女團MOMOLAND成員Nancy今晚（12日）出席活動，第三度訪港的她，大晒廣東話賣萌：「你好，我係Nancy，心心心心！」相當親民。由於她的英文名中有Jewel字，其粉絲團又叫「Jewels」，她再用廣東話說：「珠寶我愛你！」冧爆粉絲。亦因為Jewel這個名字，令她萌起有趣的想法，計劃設計珠寶，她說：「我比較鍾意簡單款式嘅首飾，好像蝴蝶設計，又鍾意頸鏈和耳環，不過收藏不多，希望將來再大啲，真的會有自己嘅品牌。」

她說之前2次來港因為演出時間緊湊故無機會外出，今次會留港5日，相信有時間出外走走，希望吃地道美食和Shopping，未知能否圓夢，搞笑地說：「我想食點心，我以為點心係夜晚先有得食。」

今年她橫掃多個靚人獎，分別1月及6月獲網上票選為「亞洲第一美」及「2023韓國最美女偶像」，公認是美人，她卻謙稱自己最靚是心：「我個心最靚，因為我最愛我嘅家人和朋友（覺得自己鼻子又高建挺最靚？）多謝，我都鍾意我個鼻。」提到她將會單飛發展，她表示正探索自己，希望粉絲要有耐性等候。