曾主演《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)的美國女星Isabela Merced前日(10日)迎接22歲生日,她於社交網站宣布她將加入由導演James Gunn重啟的DC超級英雄宇宙,於超人新片《Superman Legacy》飾演「鷹女」,她上載角色漫畫圖片,留言表示:「James Gunn畀咗個最好嘅生日禮物我。」

另外,與James Gunn多次合作的加拿大男星Nathan Fillion將飾演「綠燈俠」,美國男星Edi Gathegi則將飾演「卓越先生」。而更早前James Gunn已宣布超人與女友凌露絲將由美國男星David Corenswet與美國女星Rachel Brosnahan擔任。