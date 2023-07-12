謝霆鋒高調護王菲　嬲爆澄清分手傳聞：別拿我們來搞！

樂壇天后王菲早前在北京機場偕男友謝霆鋒重演23年前「世紀一拖」，親證情比金堅，詎料網上突傳兩人已和平分手，由於震撼消息長據內地熱搜兼不斷發酵，一向堅持低調愛情的霆鋒激罕親口否認，為下月生日的女友預先送上「愛的宣言」。

王菲將於8月8日54歲生日，今日（12日）內地網上傳出「贈興」賀禮，瘋傳兩人秘密分手，為復合9年的「鋒菲戀」畫上句號。有傳兩人翻撻後覺得性格不同，霆鋒愛靜，王菲則好動，兩人復合9年的日子裏，覺得對方並非最適合自己，故決定「好來好去」和平分開。

今年3月王菲和霆鋒手拖手現身北京機場，任影唔嬲公然放閃，之後兩人直飛香港，被東網拍得堂堂天后變身「跟得女友」陪霆鋒來港工作，王菲更一改「Shopping精」性格，期間只到灣仔酒店飲茶兩粒鐘外，日日在謝家大宅做「望夫石」，乖乖等男友收工回家，結束5日4夜的香港之行後齊返北京，表現與老夫老妻無異。

四圍飛搵錢 事業心重

不過自兩人回京，霆鋒被拍得送王菲回家後，4個月鮮見兩人恩愛同框出現。王菲被發現偕男閨密及女兒李嫣歎世界，到景點打卡及放肆Shopping，霆鋒則負起搵錢重任，分別到上海、北京及返港公幹，事業心極重。6月初霆鋒為角色染了一頭銀白髮，帥氣不減。

其實霆鋒和王菲2000年6月於電影《花樣年華》慶功宴上演「世紀一拖」公開戀情後，傳因張栢芝介入而分手，之後「鋒菲」復合再分手而各自結婚，直至2014年再度翻撻至今，期間不時傳「年度性分手」。一直拒談戀情的霆鋒今日破天荒親口粉碎「分訊」：「別久不久拿我們兩個來搞，行不行？走開。」言談間帶點怒氣，似乎霆鋒為被咒分手而發嬲！