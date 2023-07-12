涉未清還逾550萬借貸　「左麟右李」粥麵店經營公司遭入稟追款

由藝人譚詠麟和李克勤共同創建的「左麟右李」粥麵店，其經營公司被指於前年從「中小企融資擔保計劃」中借貸逾500萬港元後，一直未有還清款項。借出款項的公司於昨日（11日）入稟高等法院，要求該公司及貸款的擔保人償還仍拖欠的約551萬港元及要求支付利息及訟費。

原告是The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，被告分別是Starz Kitchen Management Limited及作為涉案貸款擔保人的郭玉華（譯音）。 據入稟狀指，原告自2020年起透過中國銀行的「中小企融資擔保計劃」向貸款人借出款項。而Starz Kitchen於2021年12月8日，亦透過該計劃，獲得原告借出547萬港元貸款，郭則作為貸款擔保人。

入稟狀指截至今年6月27日，兩名被告仍未清還近551萬港元貸款。原告遂於6月28日發出律師信，要求他們在7日內還款，但兩名被告仍沒有還款。原告遂入稟法院要求兩名被告清還欠款，並支付訟費及相關利息；據資料顯示被告公司經營的餐廳包括由藝人譚詠麟和李克勤共同創建的「左麟右李」粥麵店，該粥麵店在香港曾擁有3間店舖，但現時均已結業。

案件編號：HCA 1082/2023