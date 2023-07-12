德國Alexa Breit　女神級靚偈　

激凸嘅雙峰總係容易吸引大家嘅目光，只係真男人唔止鍾意睇心口，仲會欣賞迷人纖腰、誘人美臀及修長美腿，曲線玲瓏嘅身段先至係最吸睛，好似嚟自德國嘅Alexa Breit正係上中下三路齊備嘅最佳人辦喇！

贏盡眼球

有人話20歲嘅男人睇樣，30歲嘅男人睇胸，40歲嘅男人睇腳，呢個講法好似好有道理，但諗深一層又唔係好啱，因為身邊不乏識得品味女性體態美嘅男士，否則點解女神級嘅模特兒及網紅，總係集靚樣、巨乳、纖腰、美臀及長腿於一身呢？如果覺得就咁講太過空泛嘅話，嚟自德國嘅超人氣模特兒兼網紅Alexa Breit，正可以畀大家一個明白，乜嘢叫做高質靚偈嘅定義啦！

2015年喺模特兒界出道嘅佢，首次為時尚雜誌拍攝時裝照時，已憑住亮麗嘅美貌及玲瓏浮凸嘅身材贏盡眼球，除咗擁有一對誘人美乳外，纖幼而結實嘅纖腰，同埋渾圓得嚟又迷人嘅臀部，加上一對唔使着高踭鞋都咁修長嘅美腿，堪稱模特兒界嘅女神級存在呀！

百萬網紅

事實上，早喺大學時期嘅佢已知道自己魅力爆棚，因此當時已萌生投身模特兒界嘅想法。為咗讓更多人欣賞到佢嘅魅力，便開始喺社交網上分享自拍照，只係當時嘅佢打扮時尚，但係衣著唔夠性感火辣，所以人氣只係一般。

其後佢成功登陸模特兒界，正如先前所講，憑住出道時嘅平面照成功打響名堂，便積極朝住夢想前進，並憑住佢頻頻喺各個媒體上展示模特兒照，令佢嘅人氣不斷提升。與此同時，不忘經營社交帳號嘅佢，更憑住性感照吸納眾多粉絲，及至今日，佢嘅IG已擁有超過133萬位粉絲，如此強大嘅網絡人氣，亦令佢搖身一變成為人氣網紅。有人問Alexa Breit點解可以練出如此迷人嘅身段時，佢表示雖然好少健身，但卻經常游水鍛煉，加上嚴格控制飲食，先至可以有如此迷人嘅線條。

Profile

出生地：德國

身高：162cm

三圍：34D-23-34

社交網站

究竟Alexa Breit有幾索呢？只要睇吓唔少網民經常拎佢同AI製作嘅女郎做比較就知喇。當然佢唔單止個樣夠靚，前凸後趷嘅身材更係睇頭十足，難怪佢嘅人氣一直有增冇減呀！