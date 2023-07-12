AGA紅館騷門票火速售罄　特別多謝單身粉絲購票

歌手AGA（江海迦）將於8月26、27日於紅館舉行演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。門票一開賣已火速售罄，對此她亦感到很興奮，承諾會盡自己200%努力演出。

正忙於綵排的AGA激動地說：「呢次係個好特別嘅經歷，呢3年籌備咗3次演唱會，一直好期待，終於可以呈現畀大家，特別要多謝買咗3次門票仍然支持嘅觀眾！知道消息後好興奮。」

她又表示曾在夢境中預演了一次演唱會：「我曾經試過發夢開咗呢個演唱會，今次終於可以成真，將不同人嘅努力，以及自己嘅音樂作品呈現畀大家，一定會盡自己200%努力，帶畀大家一個美好嘅晚上！」

AGA除了感激樂迷3次購票仍然支持外，還特意感謝單身粉絲，她笑言：「知道每一次開騷都會有很多『單丁位』，但都好快賣完，有很多單身人士買票入場支持，好感謝佢哋，其實我呢個演唱會好適合單身人士睇，希望大家能『成就相戀的雙數』。」

AGA因疫情關係導致演唱會延期，個唱命名為《ONEDERFUL Live》，其實是將ONE與WONDERFUL融合，當中的寓意是：《一》（ONE）是她第一首廣為人知的作品，為她開啟了精彩的音樂生涯；《Wonderful U》是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，在音樂道路上開拓出新方向。《ONEDERFUL Live》不單是將AGA兩首大熱作品融合，亦是她人生觀的點滴，希望帶出「ONE Life Wonderful Life」的訊息。