【是日通勝】

農曆五月廿六

癸卯年 己未月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍、理髮

忌：開渠、安床、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、19、30

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

金牛座：過得自己過得人，待人接物必須問心無愧。

雙子座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失勿太介懷。

巨蟹座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

獅子座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

處女座：感情需花時間栽培，別以忙碌為卸責藉口。

天秤座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

天蠍座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

人馬座：各方面的運勢很不錯，可迎來愉快的一天。

山羊座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

水瓶座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強沒好處。

雙魚座：需要注意人際溝通，愈是低調，愈少煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 財運旺

（跌）虎 壓力大

鼠：貴人運強，多接觸不同人，利拓展眼界。

牛：財運好轉，謹守量入為出原則就冇問題。

虎：是日沖煞，心理包袱大，做事畏首畏尾。

兔：人際關係差，處事太計較是問題癥結。

龍：獲財神眷顧，偏財旺，會有意外收入。

蛇：得到貴人力撐，工作上有望事半功倍。

馬：下午運氣回落，一不小心會惹上是非。

羊：財運亨通，有利傾生意，開單冇難度。

猴：工作表現強，獲上司賞識，上位有望。

雞：被棘手問題弄得焦頭爛額，壓力大增。

狗：投資忌輕舉妄動，做好風險評估有幫助。

豬：情緒欠穩，做事心不在焉，易犯錯撞板。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼情況下要調整風水格局？

風水學是一門源遠流長、博大精深的學問，也可理解為環境學，其根本目的是達到室內外氣場的和諧，使人的身心環境達到更和諧的狀態，由此催生各種好的事情。那麼在甚麼情況下需要調理家居風水？

1.購買新屋或裝修前

住宅的風水布局關係到人的吉凶禍福，若布局不正確或有沖煞，各方面運勢會受到影響。如果在購置新房和裝修前，請專業師傅因應宅主和其家人的實際情況，對房子的布局、顏色、家具、床頭的擺放作出合理選擇，有利提升宅運和家人各方面的運勢。

2.搬入後運勢大不如前

新房猶如新生兒，抵抗力差，易感染凶運，如果搬入新房後事事不順，如健康狀況、學習運勢、夫妻感情、事業運、財運等不如之前，可能是新屋的風水出現了問題，必須加以重視。

3.家人的健康欠佳

家居風水的吉凶會影響宅主及其家人的健康。如果家宅各區域的位置不當，如橫樑壓頂、房屋陰暗潮濕、不規則和缺角等等，容易影響人的情緒，引起精神緊張，對家人的健康十分不利。