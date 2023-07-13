外闖受阻錯過與阿佘合作　張曦雯獲無綫補償孭飛拍重頭劇

索爆女神張曦雯（Kelly）原本「一箭雙雕」連拍兩大劇集《企業強人》及《家族榮耀之繼承者》，但由於《家》劇要等待佘詩曼檔期埋位，故延遲了拍攝，現時Kelly無奈辭演。無綫派了兩位美女陳瀅及王敏奕飛到馬國助陣《家》劇的同時，更加重Kelly於《企》劇戲份「補飛」，難怪她指是最好的安排。

無綫女神張曦雯形象討好，樣靚身材正的她，更是少有的零負面新聞，故甚獲無綫重用。近年她劇接劇，連開多套重頭劇「強人」系列，包括《白色強人》、《白色強人II》及《破毒強人》。少有出外拍劇的她，4個月前開心透露將到馬來西亞拍劇，所指正是剛於當地開機的新劇《家族榮耀之繼承者》，加上她早已被無綫Mark期拍攝今年重頭劇《企業強人》，劇中與兩大視帝陳豪、譚俊彥及龔嘉欣齊齊擔當主角，原以為可一箭雙雕拍晒兩套，但如今事與願違，《家》劇因一直要等待終極女主角佘詩曼拍畢無綫另一新劇《新聞女王》才開工，故延遲至今才拍攝，不巧與《企》劇拍攝期撞到正，故Kelly無奈辭演《家》劇。據知《家》劇的劇本之前進行大洗牌，無綫亦安排了陳瀅及王敏奕加盟，陳瀅會飾演羅嘉良女兒、梁靖琪的妹妹。

期待與龔嘉欣過招

不過，作為無綫「親生女」，Kelly雖然失去外闖機會，但於《企》劇中亦獲加重戲份來「補飛」。Kelly接受東網獨家訪問時表示對《企》角色及故事都非常喜歡。剛與男友在菲律賓度假的她開心地說：「開工前可以同男友Relax一下好開心，我相信公司安排畀我嘅都係最好。當然作為一個演員，所有演出機會畀我拍晒就最好，但人就得一個，撞咗期都冇辦法。我自己啱啱睇晒《企業強人》劇本，好鍾意個角色同故事，睇到我好感動。」原本她於《家》劇飾演羅嘉良女友，今次失去合作機會，她坦言不覺可惜：「我覺得依家嘅安排係最好嘅安排，我又唔係唔做，一定會再有機會。」她又指於《企》再可跟陳豪、譚俊彥合作很開心，而跟龔嘉欣是首次合作，坦言相當期待。

此外，身在馬國為《家》開工的阿佘，日前甫到當地機場即被粉絲蜂擁而上，齊聲大叫「阿佘，Welcome to Malaysia，We Love You！」她識做地做「心心」手勢冧爆粉絲。當地粉絲送上榴槤蛋糕給她，由於不能帶返酒店，她遂於車內即切即食，更邊吃邊謂：「好味呀，肥死人呀！」

再同羅子溢「談情」 王敏奕有排冇得返屋企

隨着張曦雯辭演，《家》劇劇本要重新改寫，造就了王敏奕與羅子溢「談第二場戀愛」。去年2人於無綫劇《婚後事》夥拍陳自瑤及黎諾懿等合作，發展出多角關係。目前身在馬來西亞開工的王敏奕透露，昨日（12日）首天進組，與台前幕後合作愉快，問到她事前準備功夫，她笑說：「主要準備好暫時冇得返屋企嘅心情，我係第一次出埠拍劇，要離開屋企咁長時間咋！」

羅子溢今次隨大隊在馬國逗留兩個月，與王敏奕再度合作自然駕輕就熟。對於再度演出《家》劇系列，他表示：「雖然同上集一樣係富二代，但今次角色壞事做盡，無論喺情緒同身世方面都複雜好多，相信係一次突破。今次同羅嘉良係父子關係，我哋兩個咁啱都姓羅，每次同佢合作都得到好多嘢，雖然啱啱開工，已經好期待同佢鬥戲喇！」