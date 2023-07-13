娛圈單打︱嫁才俊快人一步　做闊太理想達到

有「長腿港姐」美譽的TVB藝人蔡嘉欣宣布喜訊，同拍拖7年的有米圈外男友Derek準備拉埋天窗，認真可喜可賀。她大晒閃爆巨鑽婚戒，又自爆男友去年在摩洛哥向她求婚，更到法國拍攝浪漫唯美pre-wedding，有錢就是任性，幸福滿瀉！

叫得嘉欣，樣貌身材當然有番咁上下，呢位嘉欣亦唔例外。入行以來雖然影視作品不多，但卻是當紅KOL，人紅是非多，黑歷史亦有不少。有指她目標明確，一直以來都是為嫁個有錢人而戰，不惜拋棄寂寂無聞的藝人前男友吳子冲，再結識有米新歡。儘管事後一再澄清，但「拜金」從此成為她的代名詞。

做得KOL，自是明白有新聞勝過冇新聞的硬道理。食腦的她善用封號，索性以「拜金系列」拍片分享購買名牌手袋攻略，大晒包包，刺激個人頻道點擊率，實行寓拜金於搵錢。單睇佢名牌包包珍藏，真係少啲身家都負擔唔起。

講開又講，她早前在社交網晒出同男友的放閃照，不知是濾鏡開太大，還是P圖過了火，竟被指變臉撞樣男藝人黃建東。難得伊人並不生氣，反而同黃建東食住上，一起拍片「兄妹相認」，果然吃得開。

所以話啫，咁聰明的世界女，只要立定決心朝着目標進發，冇咩係做唔到。再講吖，嫁個有錢人係唔少女明星的人生目標，拜金又點止嘉欣一人，難得29歲女就快人一步理想達到，真係唔恨得咁多，亦同其積極進取的個性不無關係。既然疊埋心水做少奶奶，被傳推Job萌去意也就不足為奇，長期飯票梗係重要過電視台份糧啦！