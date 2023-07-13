梁凱榳深明喪親之痛　呼籲畀空間李思林

無綫唱歌節目《中年好聲音》的歌手梁凱榳(前名梁鎧庭，Emana)日前推出新歌《流浪星海》，並舉行MV發布會，《中》好友包括有丁文俊、鮑聖光、何博文、羅金榮及應毅峰現身支持，另外認識多年的歌手好友漢陽和譚嘉荃亦畀面出席。

她因參加《中》而跟李玟二家姐李思林成閨密，問到可有邀對方出席發布會，她謂：「都有通知佢，但呢個時候，佢唔會出席任何活動，我哋有個《中年好聲音》嘅Group，成班人都有關心佢，佢都有多謝我哋，我哋明白佢好心痛，希望佢能堅持同加油，我哋相識以嚟都互相扶持，雖然李玟唔係我哋《中》嘅一份子，但係佢都好支持我哋，我哋都好似冇咗位親人咁，亦都唔捨得佢（李思林）嘥精神出席活動，所以大家一致都決定畀空間、時間佢休息吓先，佢要忙於辦後事，又要整理心情同照顧年邁嘅媽媽。」至於她和李思林合作的網台節目可受影響？她直言：「都有嘅，我哋暫緩個直播先，畀佢放假，各自各發展或者做住自己私人嘢先。」

Emana的新歌一改以往情歌歌路，她表示：「首歌非常之難拿捏，係想帶出正能量，會令人唱得好開心，但係亦有相當高難度，楊震先生嘅編曲，一向都難唱，而歌詞方面就好有意思，冇一句歌詞係重複。」