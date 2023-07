the pulse「ENDLESS SUMMER GROOVE 2023」潮玩街頭文化

【營業資訊】夏日炎炎,除了陽光與海灘、猛男與美女,還有甚麼?當然是 SUMMER GROOVE VIBES!淺水灣灘畔商場the pulse年度盛夏活動ENDLESS SUMMER重磅回歸,由7月15日起至8月20將聚集街頭文化的4大元素,包括街舞、塗鴉、DJ和Rap,為大家注入夏日動感節奏。一連4個周末,the pulse「ENDLESS SUMMER GROOVE」將帶來不同類型的音樂及街頭潮流文化活動,打造全城至型至Chill 灘畔盛夏街頭潮流文化嘉年華!

FIND YOUR SUMMER GROOVE 4大必影打卡位,包括由紅、黃、藍3個大型貨櫃門組成兼有全身鏡並有不同風格Graffiti塗鴉設計的「Look At “HOW GROOVE I AM”!」、設有鏡中鏡並置有節奏遊戲的「Who’s the DJ? “DROP YOUR BEAT” Here!」、可自行創作獨一無二 Wave Pattern及製作成個人化潮Tee的「“WAVE GOTCHA”, Show Me What You Got!」及設置有LED Dance Floor狂舞的「Just ”DANCE TO YOUR BEAT”!」

此外,由7月15日起一連4個周末將街頭文化的潮流魅力及海灘的活力氛圍共冶一爐,重新定義Y2K、Hip Hop、塗鴉和Rap之魂,打造一個淺水灣獨有的Summer Groove!打響頭炮的有Y2K 主題「好時光青春無限TOUCH 2023 夏天市集」,將 Y2K文化發揮到極致。另有帶領大眾重新認識Hip Hop潮流文化的「搬翻嚟嘉年華 2023」——決戰淺水灣、全港首個灘畔Hip Hop × 日系地下Idol「World444日系地下偶像SUMMER音樂祭 2023」,以及由星級排舞師Danie Chan聯同台灣人氣導師鈺翔老師及全民造星II Oscar Li等15名港台星級舞蹈員精心籌備的「The Flash Summer Party 2023」夏日舞蹈表演派對等活動陸續登場。

由7月15日起,逢星期六及日消費滿HK$400或以上即可製作一件期間限定個人化潮Tee,印上由你親自設計的色彩圖案加上自選的「SUMMER GROOVE」標識。於7月15日及8月20日消費滿HK$600或以上即可換購戶外折疊儲物箱,適合露營野餐收納、作迷你餐桌使用或放車尾作儲物用等;另只需分享巨型Boombox “Drop Your Beat” IG Reel,標記@thepulsehk及#monsterenergy即可免費換領「Monster Energy」飲品一罐(隨機口味,先到先得,送完即止)。

更多活動內容即持續更新,詳情請密切留意the pulse社交媒體帳戶(@thepulsehk)!