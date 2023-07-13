抵禦炎夏　放假轉戰室內過足癮

轉眼間又臨近周末，不過面對持續的高溫，要出門真的需要勇氣！不想長時間爆露在陽光之下？其實踏入每年7、8月的暑假檔後各大商場已紛紛推出了不同的期間限定活動，打卡、玩樂，以至購物都不誤，一次滿足3個願望。

【LEGO奇幻之旅】

暫時未實現到環遊世界的心願？不如先去這個拼砌而成的小小世界打卡止癮啦，由即日至9月3日，全港首個以「樂GO! BUILDCation」為主題的LEGO®世界奇幻之旅大型活動登陸MegaBox，是次活動邀請到大中華區首位樂高®專業認證大師洪子健（Andy Hung）為裝置設計世界各地多個場景及打造5款LEGO大型雕塑，其中4大世界奇幻之旅主題區，包括全球首次曝光的「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」。此外，現場還有由本地一班樂高拼砌達人 Legend Bricks創作的DreamCity夢想城市，精美無比。除打卡外，現場還設有LEGO®期間限定店、親手拼砌LEGO顆粒的區域，另有「極地拯救企鵝大作戰」電子互動遊戲專區及「埃及飛沙賽車競技」讓大家玩樂，即日消費滿指定金額更可換領限定禮品，玩得超盡興。

【B.Duck充氣樂園】

召喚B.Duck迷！由即日至7月23日，又一城聯同B.Duck推出全港首個「Gummy夏日遊樂園」，活動設有佔地1500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land，含3.5米高巨型滑梯及障礙賽跑道，另設售賣超過200多款B.Duck及B.Duck Gummy主題商品的期間限定店，於7月16日的指定時間更有B.Duck夏日抱抱見面會。活動期間，會員在場內指定消費滿指定金額即可換領主題限量版禮品，滿足粉絲們多個心願。