港姐出埠飛越南周婷再甩底　佳麗收指示一律封口

《2023香港小姐競選》候選佳麗今日（13日）到越南拍攝外景，原應有17位候選佳麗出發，但（11）周婷（Jennifer）繼昨日稱因工臨時「甩底」，缺席拜神儀式後，今日亦未有現身隨隊出發，或有機會步「翻版王祖賢」賀怡雯之後，再有佳麗退選。

約早上約6時30分，一眾佳麗現身機場離境大堂，未知是否近日訓練忙碌，加上時間太早，大部份人皆面露疲態，亦有佳麗架上太陽眼鏡上陣，「嫩版蔡依林」（15）莊子璇（Hilary）堅持到影大合照及訪問時才把「黑超」除下，而「金髮蔡思貝」（16）郭珮文（Juliana）則顯得「面青青」睡意極濃，相反「翻版冰冰」（17）王敏慈精神奕奕兼笑臉迎人，又不時以手機與佳麗自拍。

受訪時Juliana笑言「頂得住」，Hilary就稱剛於巴士上補眠1小時，而另一位大熱（9）潘明璇（Michelle）則坦言整晚未有睡過，3人也笑指會以咖啡提神。談到周婷再次缺席，或許又少了一位對手，Hilary表示因公司指示故不便多談，至於早前稱與對方是朋友的Michelle就指未有向對方了解情況。

同樣未睡過的王敏慈，笑指被興奮心情蓋過了睡意：「反而擔心到咗越南先眼瞓。（今日化妝重手番？）係化妝師幫我化，想遮住黑眼圈，同埋最近唔夠休息所以塊面爆粒粒。」身旁同樣「熊貓眼」盡現的（4）王怡然（Lynn）也稱已努力遮蓋，問到是否同樣沒睡？她笑謂：「因為好緊張，所以好早就瞓，瞓咗4個鐘。」談到周婷缺席，她表示知對方沒來感可惜，王敏慈就指今屆佳麗間關係很好，之後會相約對方出來見面。

除了16位佳麗外，嘉賓黎諾懿、梁凱晴（Carina）亦有一同出發。Carina笑言今次彌補了當年參選時沒有出埠拍外景的遺憾：「當時係去西貢Staycation，今次都係我第一次去越南。（有冇帶泳衣影靚相？）冇呀，留畀啲師妹啦。（有冇貼士畀師妹？）就算冇精神、幾眼瞓都要打醒12分精神，因為隨時有鏡頭影住你。」她表示對（13）陳曉彤印象不錯，感覺對方很有自信。至於周婷是否退選，無綫高層現時還未有回覆。