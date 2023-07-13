【營事檔案】鯪魚肉釀茄子

在現今的社會中，高血壓和糖尿病已成為常見的慢性疾病，而飲食控制是預防這些疾病的重要方法之一。今次將會為大家介紹一道美味，營養價值豐富，而且有助預防高血壓和糖尿病的健康菜式，就是「鯪魚肉釀茄子」。這個菜式只要配上一碗白飯，就已經是營養均衡的一餐。

鯪魚本來是有很多幼細魚骨的魚類，但當把鯪魚起肉打成鯪魚膠後，便可以避免吃到幼細魚骨，因此小朋友和長者都適合食用。鯪魚肉含有豐富的蛋白質及Omega-3脂肪酸。當中的蛋白質能有助促進體內細胞的修補和更新，維持皮膚的健康。而Omega-3脂肪酸則有助降低血壓及體內壞膽固醇水平，維持心血管健康。

茄子含有豐富的膳食纖維，可減慢血糖上升的速度，有助穩定血糖水平。此外，茄子亦含有豐富的花青素，它具有強大的抗氧化功效，可以保護眼睛健康，增強夜間視力和促進眼部血液循環。

鯪魚肉釀茄子

材料:

鯪魚肉 150克

茄子 半條

蔥花 適量

生粉 適量

生粉水 適量

醃料:

鹽 少許

胡椒粉 少許

調味料:

生抽 2茶匙

蠔油 1茶匙

糖 1茶匙

水 1/3杯

做法:

1. 將鹽及蔥花加入鯪魚肉，拌勻。

2. 將茄子洗淨，切成薄片，並撲上薄薄一層生粉。

3. 將鯪魚肉釀在茄子片上。

4. 燒熱鑊，加入少許油，先放鯪魚肉的一面，中火煎至金黃色。

5. 反轉另一面，將茄子煎至表面金黃色。

6. 加入調味料，蓋上鑊蓋，中小火煮大約3分鐘至茄子熟透。

7. 開蓋，加入生粉水，煮至醬汁濃稠，即成。

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。