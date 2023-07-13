【嘈吵、奄尖、怕蝕底】港人外遊「5劣」乞人憎排名

暑假又快到，香港人又將大舉出外消費，但多興奮也好，拜託別把生活懷習慣帶到外國。最近有網民分享，指有香港人在新加坡書店Cafe內高談闊論，聲音之大旁若無人，更無視經理多番勸喻，令同場香港「同鄉」也尷尬不已。 綜合旅遊業者所見，香港人最乞人憎「5大劣行」排名如下，大家旅行前記得借鑑：

第5位：無視場地規矩

香港人靈活變通，但相對較輕視規矩，例如在日本溫泉區，也時見港人無視禁止，帶手機進溫泉區自拍，又或沒洗澡便進溫泉池，甚至有香港女士穿泳衣泡溫泉，這不但影響衞生，也顯得香港人對異地文化不夠尊重。

第4位：為打卡全不理

大家旅行食飯「相機吃先」早就見怪不怪，但香港人為「打卡」也會無所不用其極，既可以無視警告，走進花田踐踏花農心血，又或擅闖民居，甚至不知危險，危站險地自拍。但最常疏忽，是在餐廳未經詢問，便四處亂拍把其他食客攝入鏡頭，更擅自拍攝餐廳廚房，既觸犯私隱，也侵犯了餐廳商業秘密，絕不能輕忽。

第3位：預約遲到甩底

現今網絡發達，很多地方的餐廳或民宿，都可免訂金預約吃餐或住宿，可是不少香港人也習慣遲到，遲逾半小時也不當一回事，嚴重時甚至甩底「No Show」全無通知，極不負責任；假若破壞了外國旅遊業者對香港人的信任，日後或不再有免訂金預約優待。

第2位：肆意批評餐吃

香港人吃慣好東西，也愛給食物批評一番，有時在外國餐廳，以為人家聽不懂廣東話，便肆無忌憚狠批，結果人家看你語氣表情，已猜出你出言不善，令現場氣氛尷尬。其實好吃與否，除關乎個人口味，也有機會是自己沒了解當地飲食文化，沒見識卻自以為是。此外香港人性子急，在慢活地點吃飯，也要催促人家上菜，並且要求多又怕蝕底，主菜未吃便狂放調味料，這也會令廚子不高興。

第1位：放聲聊天吵鬧

香港人在外地，通常未見其人便先聞其聲，只因港人習慣在公眾地方，也毫不顧忌地放聲講話，無論是在餐廳，還是人多車廂，都總忘卻收斂，難怪在外國人心中，香港人「嘈吵」形象根深柢固。此外買東西爭先恐後、排隊不自覺向前擠，都是港人常見毛病，請大家去旅行多加注意，別讓港人給神憎鬼厭。