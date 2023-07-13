港產IG女神鬥搶眼　船P暢泳

夏天日日三十幾度高溫，最佳消暑良方莫過於出海遊船河，再跳入水中暢泳。就算唔游水，開船P仲可食嘢、唱K、打機、影相和曬太陽等，咁多嘢玩難怪能吸引一眾IG網紅。今次訪問幾位港產IG美少女，有人去船P成班女仔一齊玩，有人就鍾意激玩Wakesurf，各有所好齊齊同陽光玩遊戲！

最甜美！肥肥人 全女班海上派對

廣告界新寵Vivian Lai，雖然大家喜歡以網名FatFatPeople叫她「肥肥人」，其實佢真人一啲都唔肥，而且操得幾Fit，擁有嬌人上圍、小蠻腰及長腿，仲經常出海大派福利。處女座的她坦言搞船P是為了一眾朋友：「我知道佢哋鍾意水上活動，就特登搞大型船P炮製驚喜，搵齊我鍾意嘅女仔朋友，互相認識之餘，可以一齊去感受世界上最美好嘅事。」她不諱言，船P要全女班她才感興趣：「因為我有啲怕同異性近距離接觸，會好尷尬呢！」

入行近4年的Vivian平時主要拍攝平面及電視廣告，她自覺相當幸運。「呢份工作係我嘅興趣，我鍾意被人影相，覺得好好玩，而且可以青春留倩影嘛！」她教路，由心而發嘅甫士最為動人，想上鏡漂亮則要勤力做運動，例如她喜歡在家中睇片修臀練腰。Vivian更希望在演藝界發展：「我依家有練唱歌，也有同自己對鏡演戲，希望將來有機會拍電視劇、拍戲或者唱歌，繼續喺呢行開心發展！」

IG：fatfatpeoplevivian

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最有才華！短髮文靜 船河但求打卡

Kimi Yip是典型文靜的處女座，由於怕水不敢玩刺激的水上活動，所以每次遊船河但求打卡影靚相，她笑言：「我通常只會喺浮床或者甲板Chill吓，同朋友傾偈飲嘢，水上活動興趣不大呢！」Kimi平日的興趣是旅行、滑雪同做Gym，也喜歡帶兩隻狗仔周圍去玩。本身是空姐的她，疫情離職後發展自己的泳衣品牌，主打歐美小性感風格的Bikini，更以實拍方式展示穿着效果，相當搶眼。她滿有大志地表示：「希望發展自己的泳衣品牌，給更多人認識。」

IG：yipkimi

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最好動射手座 鍾情滑水浮潛

Asana Ting屬於射手座，性格爽朗直接，愛好新事物，遊船河最愛滑水和Wakesurf。Asana指最癲試過一年去7個船P：「最難忘係去馬爾代夫浮潛，水清沙幼，見到好多海洋生物甚至乎海龜。我享受水底世界的平靜，令人煩惱盡消。」Asana畢業後就踏上創業之路，旗下有餐廳又有Party Room，近年更進軍網紅界，曾拍抖音片有逾300萬人觀看，她坦言現在還是學習階段：「兩地社交平台文化不同，需要慢慢摸索，希望今年拍多些身心靈的片幫助人。」

IG：asanating

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