陳柏宇夫妻檔吸金　被爆湊B成狂「沾屎」都唔怕

歌手陳柏宇（Jason)和老婆符曉薇（Leanne）今日（13日）夫妻檔出活動，因隸屬不同公司，表示互不清楚對方酬勞，Leanne直言不知老公身價，也不知夫妻檔是否賺多些，但喜歡一起工作。今天他們的大女Abigail也一同出席，不過就怕醜沒有合照。

Leanne 3月誕下細女Audrey至今4個月，表示未回復未生前體形，但每日好勤力做運動，希望盡快收身，現在會放多些時間在大女身上，細女交給工人姐姐照顧，直言大女會呷醋妹妹，試過叫她不要抱妹妹，她唯有細心解釋：「我話放低妹妹唔得㗎！」誰知Jason寸老婆說：「你講時好似唔係呢個語調喎！」Leanne就爆老公湊B成狂，在換片時，被細女便便弄污衣服也不更換。Leanne表示平日由她負責下廚，呻老公和大女Abigail對食要求高，令她相當頭痛，Jason稱工人姐姐有主婦手，故自從有洗碗機之後，姐姐心情轉好，老婆變開心，他就更開心。

提到Jason 8月巡迴個唱舉行多倫多站，一家四口連Leanne的家人，共8人同行飛加國，並順道為Jason慶祝本月20日的40歲生日，問到轉字頭變「40不惑」，他表示對年紀沒有太大感覺：「自己心態無改變，又唔覺得個樣和身體老化，可能天生麗質，個樣唔老，冇人會估我40歲。」