中年好聲音2︱實力唱將現身成焦點　「生命鬥士」參賽為圓夢

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》反應熱烈，成功吸引逾5,000人報名參加，加上今年新增全球招募，同時吸引了來自五湖四海的「好聲音」參加比賽。《中年好聲音2 100強大召集》將於本周日於翡翠台播出，當中出現不少實力唱將，其中42歲的顏金達大獲好評，深情獻唱《你是我的眼》的他，獲伍仲衡大讚有「穿透力」，周國豐亦指相信他是其中一個會被看好的參賽者。

46歲的麥素華Rock爆獻唱《I Hate Myself For Loving You》亦贏得好評，素華有6名子女，最大的已29歲，最小的也19歲，她指仔女們很支持她參賽。至於35歲的趙芮嵐則唱得又睇得，曾參加新秀的她現為全職媽媽，育有3子的她無論樣子或身形均保養得宜，十分省鏡。

今季參賽者與上季一樣有不少是「生命鬥士」，51歲的陳寶雄3年前糖尿上眼，導致右眼視力幾乎是零，左眼情況亦開始變差；今次參賽只為圓夢，他說：「最大夢想係希望再寫到TVB劇集主題曲，而且由自己唱番。」至於旗袍上陣的鍾維獻唱《但願人長久》時獲張佳添大讚：「你聲線好靚，你有少少鄧麗君嘅影子，但又聽到你聲底係屬於你自己。」伍仲衡則笑言：「諗起龍婷。」