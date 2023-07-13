黃翠如曾遇家人生老病死問題　認受情緒困擾

藝人黃翠如今日（13日）到沙田擔任時裝店一日店長，她開心透露籌備多年的遊記將於書展面世，新書將多年遊歷的旅遊日記結集而成，眾多故事中，其中一個在非洲部落土著遇上的一女孩的故事，令她至今耿耿於懷，她說：「個女仔本身喺城市大，後來因為家人關係送了去土著部落，即係歷蘇個部落，因為生活唔到，於是求我哋帶佢走，但我哋本身要帶一個患愛滋病的家庭走，如果畀部族知道會好嬲，最終冇帶個女仔走，如果可以從頭選擇，都想幫到個女仔，係畢生回憶。」翠如希望將書送到每個故事中人手上，可惜很多都失去聯絡。她透露好多朋友主動幫忙寫序，不過她不想書本太過娛樂化，最後取消序言，作為給自己留個紀念和紀錄。

近日精神問題成為城中的大議題，前年疑受情緒困擾的她，澄清自己並沒有情緒病，她說：「係屋企人有事，我冇情緒問題，係家人生老病死問題，（已經平復心情？）唔係咁簡單，比較複雜，相信每個人好多情緒，好感恩，去到一個年紀，經歷多咗，學會要好好愛自己，為自己開心而努力。」說時不禁眼濕濕。

問到會否正努力造人？她說：「順其自然，當有了小朋友就必定以小朋友優先，但依家想投放時間陪伴家人，將我和老公嘅父母放首位，最重要是他們身體健康和開心。」

提到她在無綫年報藝員排行首頁，明顯受公司重用，她認為應該不是這樣理解，透露早前飛得太多，感覺疲倦，會暫時抖一抖，亦未有新劇開，她稱：「工作隨緣，健康、屋企人、開心，最緊要。」