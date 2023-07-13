家陣愈嚟愈多人意識到飲食健康嘅重要性，揀選食材往往追求天然無添加，但查實好多男士喺審美方面都有呢種執着，對於顏值同身材經過後期加工嘅「美女」十分抗拒，難怪今年已經30歲嘅和地司呢類天生麗質嘅巨乳女優會有咁多人支持啦！

國寶級巨乳

曾幾何時，坊間好興講「女人三十爛茶渣」，但嚟到今時今日，年過30歲對於好多女士嚟講，先至係魅力達到頂峰嘅階段，事關人生閱歷豐富咗，又識得打扮Keep Fit，開始散發出令唔少男士神魂顛倒嘅女人味，喺日本寫真界打滾多年嘅和地司就有辦你睇。

早喺2014年推出首隻寫真映像作品嘅和地司，顏值高，笑容甜，仲有對「國寶級巨乳」，所以喺寫真界一直人氣高企，雖然曾因暴飲暴食而走樣，但之後經過努力收身，已經弗番晒，仲令到上圍對I奶變得更激凸更吸睛呢！

愛去攝影會

講開和地司嘅上位之路，原來佢拍寫真之前係日本電台「超！A & G+」嘅廣播員，之後以美少女組合「MEGURIAI」成員嘅身份登台表演，但係明眼人都知佢嘅賣點喺個胸度，所以當佢察覺到組合發展唔係咁順利之後，即刻參加選美活動「Miss Young Champion」，繼而順勢加入寫真界。

和地司曾經話過希望自己可以成為第二個小池榮子，睇番佢嘅寫真事業算係幾好成績，銷量理想之餘，更多次因參演綜藝節目而成為話題，有次只係圍住條毛巾去浸溫泉，激凸身材表露無遺，大大挑戰電視尺度，知名度亦火速上升！近期和地司除咗擔任電視節目主持，亦好積極參與攝影活動，理由係可以欣賞吓其他女優嘅表現，話可以激勵自己更有動力去奮鬥喎！