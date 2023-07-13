劉穎鏇姣電李日朗　被摸裙底犧牲色相

藝人劉穎鏇（Tiffany）於無綫劇集《靈戲逼人》昨晚（12日）一集中施展「夜蒲索女」本色，不但向陰濕渣男李日朗放電，最終更被對方摸裙底。平時多演乖乖女的劇中身穿貼身上衣加迷你裙上陣拍攝，無論肢體動作或眉頭眼額均盡顯嫵媚，加上連串「港女式」撒嬌表情，非常有姣感。

Tiffany坦言為了這場戲做足功課，並為角色定位傷盡腦筋，她謂：「我有睇唔同嘅電影去攞靈感學吓各種唔同嘅放電方法，睇吓點樣做最舒服又可符合劇情；最主要係唔想太誇張，因為始終我個角色比較簡單，唔係壞女孩。」

談到與李日朗有不少親密互動，包括挨到貼講對白及摸大髀等，Tiffany透露拍攝時零尷尬 ，皆因「大腦很忙」，亦指李日朗是很好的拍檔：「佢好Nice，好肯同我溝通，佢所有嘢都會問過我O唔OK先，大家建立咗信任就令我好放心；加上嗰晚成個腦都喺度諗點樣做先至有說服力，所以都冇特別話尷唔尬。我成日覺得如果雙方尷尬，成件事會拍得更加好。」

李日朗現時除了娛樂圈工作外，還有專注打理美容店，幫客人調整臉骨。他笑言自此劇播出後，有客人「投訴」被嚇親，「佢哋話聽住我把聲講啲咁衰嘅嘢唔係好慣 ，話真係有嚇親，我聽完都開心嘅，證明演得真實嘛！」阿Don又指摸Tiffany大髀比之前與蔚雨芯的床戲更有壓力，他說：「因為要喺佢裙入面攞番個電話出嚟，都係要靠估先攞得番出嚟。」