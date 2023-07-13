鄧月平廚藝了得煮到英國　誤碰毒草觸電咁痛

藝人鄧月平（Larine）早前到英國探望朋友，順道四圍遊玩，於大草原扮捉鹿期間，誤觸蕁麻草，頓時全身如觸電一樣，痛了多天，令她相當難忘，大呼路邊草要小心！在外國雖然沒猛男埋身，不過，有外籍型男掛住向她行注目禮，連馬路都不望直過，相當危險！

Larine因疫情關係，已多年沒到外國，早前終於起行到英國，探望中學好友，一向廚藝超班的她，一抵埗即「獻技」煮西餐，她笑言：「本來佢想食中餐嘅，但啲材料要喺中國城嗰度買，所以惟有整住西餐先。喺香港見朋友要煮，嚟到英國見朋友都要煮，都幾搞笑。」

難得與好友聚頭，當然要四出遊玩，當中包括大草原，Larine同朋友玩追鹿期間，誤墮一個草堆中，頓時有觸電感外，之後更全身敏感，她謂：「朋友查番，原來啲草係蕁麻草，掂到會敏感，我都痛咗幾日，之後再同朋友去玩，到佢唔小心掂到，佢都話好痛，仲話終於明白點解我整親嘅時候咁大反應。」

難得開心外遊，問Larine有沒有猛男埋身？她笑言沒有，只開心地周圍去，還參觀了不少畫廊。不過有次她在街頭拍照期間，有一位外籍型男掛住望Larine，連馬路都不望清楚便過，幸好沒事發生，Larine朋友見該外籍型男如此失魂落魄，都忍不住大笑。