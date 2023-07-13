靚女送上門 今晚唔會悶

有女送上門，男士們千祈咪衝動，分分鐘係桃花劫，但如果啲女嘅質素好似一班四仔脫星咁索，又冇理由錯過㗎，否則搞到成晚囉囉攣，咪仲樣衰？

借嘢變借口

夜半女敲門，肯定好苦悶！點解咁肯定？因為小弟睇咗Naughty America推出嘅《Tonight's Girlfriend #122》。作為一套高人氣長青四仔系列，每集都有唔同主題，而呢集就以寂寞女鄰居作招徠，仲搵嚟Anastasia Knight、Cadence Lux、Vera King等美女演出，夠晒吸引力。故事講述男主角一支公喺屋企好鬼悶，咁啱樣靚身材正嘅女鄰居上門借嘢，結果借嘢變咗兩個人互相尋求慰藉嘅借口，連場激烈嘅床戰隨即上演，仲附送大量特寫鏡頭添！

網紅玩直播

性感女網紅睇得多，以佢哋為題材嘅四仔又睇過未？呢套由Zero Tolerance Films製作嘅《The Influencers》，搵嚟Spencer Bradley、Blake Blossom、Vanessa Sky等多位人氣脫星參演，而為咗增加話題性，特別安排佢哋喺IG分享拍攝花絮，難怪未推出已經喺網上成為熱話。講番劇情，故事講述呢幾位性感女網紅喺某日玩豪宅開箱，估唔到同男屋主傾吓傾吓上埋床，仲要直播埋肉搏過程，真係唔到你唔服。

探病獻殷勤

女老闆去探望患病員工，真係好有人情味，但當呢一幕變咗四仔劇情，肯定唔係咁簡單！由21 Sextury Video製作嘅《Her Graceful Feet》，搵嚟Emerald Ocean、Geisha Kyd、Elena Lux等多位身材正到爆嘅脫星飾演好色女老闆，經常對公司某位型男員工百般挑逗，某日知道呢位男員工抱恙，於是借探病為由，去到對方屋企幫忙煮飯兼打掃，結果喺佢哋嘅溫柔呵護下，型男終於失守兼失身。女追男嘅劇情一向好得四仔迷歡心，加埋高質情慾演出，絕對值得一睇再睇。