杜德偉感恩囝囝鍾意音樂　出道40年渴望再踏紅館

歌手杜德偉（Alex）的巡迴演唱會原定於3年前開始，可是受疫情影響而延期至今，而本月尾將於澳門開唱，他信心十足謂：「呢個唔係壞事，反而有咗上次經驗，相信會更加得心應手。」較早前，他提及捧場張學友演唱會時興奮謂：「相信每個人都會好期待學友嘅演唱會，我當然都想第一時間去睇，我哋喺同一個場地開騷，要率先感受演唱會嘅氣氛。」

熱愛音樂及舞台的他，對於重啟演唱會，能跟歌迷見面表示開心：「我會帶住演唱會嘅音樂、燈光以及服裝團隊，同歌迷分享我嘅經典歌，包括早期同近期嘅作品，廣東歌、華語、英文統統都有。希望原汁原味呈現畀觀眾，除咗表演外，都想同大家分享我個人成長。」

一向愛錫囝囝AJ的Alex，一直有鼓勵AJ接觸音樂，但他暫不打算請囝囝任特別嘉賓，他謂：「佢音色好，但休息更好，係有音樂天分，一直都有學習樂器，希望佢了解我對音樂嘅熱誠，不過目前依然希望佢專注學業，佢喜歡音樂已經擁有咗一份寶貴嘅禮物。」

雖然AJ暫未會在台上現身，但會在台下為爸爸打氣，Alex希望AJ多了解他的工作，欣賞及明白他在台上的表演，希望二人在音樂路上更加貼近。Alex透露夢想再次踏足紅館，他說：「紅館始終係香港舉辦演唱會最神聖嘅舞台，而且四面台畀人感覺係無敵、難以用言語表達，可惜紅館檔期好密，有多歌手都想還疫情欠下嘅個唱債，不過我會繼續努力排隊，再次踏上紅館舞台。」