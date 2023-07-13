傅嘉莉開工乾煎甩皮　蕭正楠㷫合合

藝人蕭正楠（阿蕭）日前孖新劇拍檔傅嘉莉（Kelly）於酷熱天氣下拍外景，雖然頻頻抹汗、補防曬兼以雙手遮擋陽光，但仍徒勞無功，結果阿蕭變水人，Kelly則曬到甩皮兼黑幾度，認真慘情！

蕭正楠與傅嘉莉日前為無綫新劇《神耆小子》開工，拍攝一場初戀情人分開20年，各自經歷婚姻後重遇談近況戲份，當日氣溫高達30多度，兩人於烈日當空下乾煎，即使未埋位前坐於涼亭下對稿，被太陽曬到皺晒眉，阿蕭還頻頻抹汗，Kelly則不斷以雙手遮太陽，狀甚狼狽。

面對於炎熱下拍外景，阿蕭表示早已習慣：「以前夏天喺內地拍古裝，通常開工前都飲定正氣水，做好晒措施先開工，所以香港呢個溫度OK，只係我出汗出到變水人，冇咩事。」Kelly則表示曾飲正氣水防中暑，及後因酒精敏感搞到成場戲醉住拍，很怕曬黑的她，更指已頻頻補防曬，但也無補於事：「本身易黑難白，額頭曬到甩皮，同埋好驚皮膚黑過阿蕭就唔好啦！」

儲錢買第二個屋企

談到太太黃翠如早前於在馬來西亞拍節目，阿蕭表示兩公婆各有各忙，雖然劇集於下月初煞科，但期間也要到內地做騷。問到會否在馬來西亞置業？他說：「之前係有房地產畀好大折扣我哋，價錢真係好吸引，只係香港啲House嘅20%價錢，就買到一個幾唔錯嘅單位。（點解最後冇買？）因為我熱愛演戲，想努力儲多啲錢，先去買第二個屋企。（決定揀馬來西亞做第二個家？）嗰邊有係有好多工作搵我哋，翠如又有好姊妹同契仔喺度，所以係好適合，會積極考慮。」與老婆暫做分飛燕的他，問到可會再找老婆任登台表演嘉賓？他笑說：「我知觀眾好想佢唱歌，但次次有份就唔矜貴，何況佢練首歌要10年，下次再唱都應該係10年後。」