【是日通勝】

農曆五月廿七

癸卯年 己未月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、掃舍

忌：詞訟、針灸

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：9、10、27

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運強，有心儀對象者勿錯過表白良機。

金牛座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌多管閒事。

雙子座：健康響警號，三餐要定時，小心餓壞自己。

巨蟹座：不要抱持交行貨心態，謀事必須竭盡所能。

獅子座：談情說愛的吉日，單身者要好好把握機會。

處女座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

天蠍座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

人馬座：工作運上升，無後顧之憂，目標可望完成。

山羊座：天無絕人之路，身處逆境也應該保持樂觀！

水瓶座：逞強性格易惹禍，面對公事最好腳踏實地。

雙魚座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）兔 欠自信

鼠：謀事忌急於求成，忽略細節會有麻煩。

牛：拓展人脈好時機，社交開支應使則使。

虎：做事有條理，專注事業會有理想收穫。

兔：是日沖煞，信心不足，做事提心吊膽。

龍：正財旺，有利做生意，易獲滿意收入。

蛇：得到貴人幫助，工作表現有明顯進步。

馬：已婚者要忍讓，以免感情矛盾被激化。

羊：幹勁十足，組織力強，做事井然有序。

猴：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

雞：工作不順，瑣事纏身，內心有種無力感。

狗：運勢下滑，做事易碰壁，得財有難度。

豬：才思敏捷，有利學習，易取得好成績。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

丙火日天干命格如何

丙火是出生八字的日天干，代表你的是太陽之火，光芒萬丈，照耀大地。丙火不需用木來生旺，是自然之火，沒有原料，沒有問題的。太陽丙火見辛金為妻財，妻奪夫權。

太陽丙火生於春季，雷震大地而我陽光照暖，為人好動。春木喜太陽照耀，木為火之長輩，易得長輩慈愛。春季金絕，金為丙火之妻財，丙日命主也不喜申酉金之時辰，是為日落西山，難成大業。

丙火生於夏，炎炎夏日，不宜再見陽光，喜夜晚水旺官強之時辰出生。日間出生，獨喜壬辰時，早上8時前後，我壬水調節氣候而有水庫辰土泄火之熱，名為日照江河。金為火之妻財，喜見於年日，不宜於時辰。

丙火生於秋季，妻財秋金當令，男命喜見妻財旺盛。太陽丙火向南半球下降，丙火身弱，喜見巳午時生，強身任財。夜晚出生，丙火身弱無光，怕見丁火劫財，夜晚燈光照明，競爭對手劫掠丙火之名利，名為丁奪丙光。

丙火生於冬季，人人喜愛溫暖的太陽。冬天水旺，有利於女命，因為火以冬水為夫星，喜見日出東方，更見巳午時生，容顏光輝耀眼。夫家強旺為豪門貴客，或丈夫自我創業成家。不宜夜晚及日落西山之時出世。