娛圈單打︱世一天團危危乎　有毛有翼就曉飛

南韓天團BLACK PINK呢頭開巡迴演唱會，嗰頭驚爆解散危機，一眾「BLINKs」嚇到鼻哥窿冇肉。事緣四姝與所屬的YG娛樂仍未就續約達成一致共識，有指只有Rose肯動筆簽約，最紅的Jennie，以及憑《Flower》單飛大成功的Jisoo皆萌生去意。

被視為隊中最Nice的Lisa更正在蜜運，被目擊在巴黎與LVMH集團富二代浪漫約會，雙方親熱互動，關係匪淺。Jennie同樣唔得閒，早前被狗仔隊拍下與BTS成員V拍拖，而首度主演的美劇雖然因為尺度太大而備受抨擊，但仍無阻女神進軍荷里活的決心，有望再下一城參演Marvel影集。對唱歌事業會否意興闌珊，可想而知。

至於最靚女的Jisoo，《Flower》Hit到3歲細路女都識跟住跳，自信心大增，乘機扭計一點不出奇。YG娛樂至今未有回應，但股價應聲受挫卻是不爭的事實，足見BLACK PINK影響力驚人。

話時話，由新人育成天王巨星，公司固然付出極多時間和心血，但藝人紅咗之後，為公司搵錢亦是數以百倍計，最後往往因為抽佣問題，藝人愈紅，和公司關係愈對立；與此同時，隊友不和亦是常事，而且會隨着藝人分量今時不同往日而更加浮面，何況家家有本難唸的經，各有各的問題，即使沒有名正言順解散，難再合體亦是時有所聞。

例如少女時代，又例如BIGBANG，這些紅極一時的組合一直合體無期。合久必分，分久必合，有毛有翼就曉飛，看來粉絲亦要放鬆心情，以平常心看待。