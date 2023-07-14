星玄︱劉詩詩時裝車禍　造型師犯「低級錯誤」惹眾怒　

今日係7月14號，農曆五月廿七，宜祭祀同掃舍，即係今日好適合打掃吓屋企，保持環境整潔，有助於好運勢。最旺生肖係龍，屬龍嘅朋友今日會得到貴人幫助，工作表現都會有明顯進步。

大S徐熙媛就係屬龍㗎喇，佢同老公具俊曄婚後勁恩愛，但近期就被著名主持黃子佼大爆佢有不良嗜好，雖然未知堅定流，但已經嚴重影響到佢演藝事業。近日具俊曄亮相小S徐熙娣嘅節目，佢就表示大S嘅身體好虛弱，唔能夠行太多路，而小S就搞笑咁「打圓場」，話大S只係太懶。今日佢有貴人相助，相信好快就會重新振作。

今日嘅幸運星係雙魚座，你哋人逢喜事精神爽，所以可以做多啲自己感興趣嘅事。劉詩詩就係雙魚座，事業心重嘅佢，原來同趙麗穎爭做女強人，兩人早年合資成立影視公司，持股公司已遍及內地7個省市，難怪粉絲驚佢哋掛住搞公司，減少幕前演出。

近日詩詩現身法國巴黎睇時尚騷，着住黑色亮片套裝，造型復古之餘兼大晒長腿，舉手投足都盡顯貴氣，但係唔少網民認為佢嘅造型千篇一律，造型師浪費了詩詩嘅顏值，紛紛指摘造型師！不過詩詩又靚又有事業心，利用今日嘅運氣根本冇得輸。