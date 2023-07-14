吳若希借新歌警告小三：留意番我哋屋企嘅和諧！

藝人吳若希(Jinny)為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》擔任嘉賓，節目中大談相隔一年再推出新歌《三人之境》感受。Jinny說：「呢個節奏對於自己會舒服啲，可以做吓其他嘢，例如拍劇，上半年每個星期都會去其他地方做巡迴演唱會，而且又要照顧屋企。雖然節奏慢咗，但係做每件事都好專心，依家自己會重質不重量，所以拖咗成年先至有呢首以第三者出發嘅《三人之境》。」

談到第三者，Jinny說：「唱完呢首歌之後，開始唔憎小三，因為小三係有錯，但另一半、甚至自己都可能有錯，擁有一段正常健康嘅關係，小三係入唔到嚟。係你嘅就係你，唔係你都逼唔到！不過強調唔係鼓勵大家做小三。」而Jinny更自爆家中出現第三者，她說：「依家自己都經歷緊第三者，我仲知佢個名叫做Bill，佢每晚都約我老公同一個時間去打機。我覺得男人去玩係OK，顧及到屋企係OK，但唔好玩到有病返嚟！咁就冇晒精神照顧屋企，我都擔心佢會冷親！（佢成日打機妳會唔會嬲？）你話呢？（點樣對付呢位小三？）作為大婆好想警告Bill，希望佢可以留意番我哋屋企嘅和諧！」