演員工會加入編劇工會罷工　荷里活隨時停擺

美國編劇工會今年5月2日開始罷工至今，演員工會昨日（13日）亦宣布於14日凌晨12時開始加入罷工，要求電影公司保證不以人工智能製作的影像與聲音取代演員，約16萬名會員被禁止的行為包括演出、唱歌、錄對白、進行動作捕捉拍攝、試衫試妝、綵排、試鏡、以及任何形式的宣傳。今次是演員工會43年來首次罷工，亦是編劇與演員工會63年來首次聯合罷工。

新片《奧本海默》昨日於英國倫敦舉行首映禮，電影公司安排卡士施利安梅菲（Cillian Murphy）、Emily Blunt、Florence Pugh、麥迪文（Matt Damon）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與Rami Malek等提早1小時行紅地氈，以免他們觸犯工會規則。一眾演員行紅地氈後便即離開，未有進戲院。

導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）於戲院內致詞時向觀眾解釋：「我要肯定我哋由施利安梅菲帶領嘅卡士嘅出色表現。個名單好長，羅拔唐尼、麥迪文、Emily Blunt、Florence Pugh、堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、Rami Malek同埋好多人……你哋頭先都睇見佢哋行紅地氈。好不幸地，佢哋依家要去寫抗議標語，參加我哋相信即將發生嘅演員罷工，同我屬於嘅其中一個工會 — 演員工會一齊，爭取公平待遇。」