靈敢侶情：別浪費人生

早前想到一個新點子，就是在學生私人群組中加插「阿媽囉嗦」環節講食品冷知識，例如白沙糖並非漂白了的糖。

然而，我並不會公開說這類冷知識。曾經在節目中教用微波爐處理食材，想不到至今仍有人堅持相信會致癌，結果，我被網民追擊，無論我怎樣解釋又提出證據，他們就是只管用最難聽的話去謾罵。那一刻我想：我不是林作，並非靠抽水和Haters賺錢，我只是教做菜，真的沒有責任接受網民因為累積下來的不如意，想找人發洩時的出氣袋。

於是在往後，我都只會講一些大家都認同、而又有科學根據的食品和煮食知識，其他不實的但又有很多人堅信的就不說，因為真的不想自討苦吃，搞多幾次若不幸患上抑鬱症又不是網民來救我，分分鐘會留言罵「活該！還不快點死？」所以，他們懂多少，他們喜歡就好。

相信，很多面向媒體的工作者都會有同感，甚至，有不少人已走上「就說你們喜歡聽」的路，但這樣的風氣，對大家是否真的有好處？

在上篇專欄，我提到過自己怎樣在日常生活中學習，面對被反駁、或跟我已知的事實不符的事，我真的會去查找證據，而不是花時間在網上用影子帳戶跟人謾罵。人生才幾十年，在不值得的事上面，真的不想浪費時間。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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