荷蘭索模Cindy Kimberly怎樣令兩巨星成為裙下之臣？

加拿大樂壇天王Justin Bieber雖然已是「人夫」，但曾經何時他亦是名「花花公子」。他先後與多位圈中索女有過一段情，荷蘭模特兒Cindy Kimberly就是其中一人。除了Bieber之外，她亦憑住美貌及火辣辣的身材而令另一「男神」荷里活男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）為她傾倒！

Cindy Kimberly原本是寂寂冇名的模特兒，就是Justin Bieber令她「一夜成名」！2015年，年僅17歲的Cindy如常於社交網分享照片，期間Justin竟然被她的美貌所吸引留言問「她是誰人？」結果一夜之間，數以千計的Justin粉絲將她起底之餘亦成為她的「跟隨者」。後來一度傳出Justin與Cindy拍拖的消息。

除了Justin之外，幾年前添麥菲亦被傳媒影到與Cindy約會一同出席大型音樂節睇騷，更被影到情不自禁咀嘴。成功吸引歌影兩大男神之後，Cindy隨即成為「搶手貨」，獲邀請為《體育畫報》拍水着照。而今年5月她亦獲邀出席多場《康城電影節》舉行的首映禮，令知名度大增！