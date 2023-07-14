閨密聚會　優雅下午茶齊齊歎

精緻茶點、高質茶具茶湯，再加上餐桌布置和應有的禮儀，頓時令品味下午茶變成優雅的活動。近日多間餐廳推出新主題的下午茶，既帶來新鮮感，又讓各位有理由約埋閨密齊齊歎。

甜美熱帶水果

酸甜有致的水果，色調繽紛，用來入饌輕盈又開胃。灣仔素食餐廳JAJA由現時至8月31日推出一系列熱帶風情的素食美食。除推出限定的Tropical Paradise主餐牌，還供應仲夏果漾下午茶，鹹點有南瓜牛油果醬杯、田園蔬菜芝士撻、黑松露鷹嘴豆配意大利麵包和焗素雞菠菜蛋餅。甜品有英式紅桑子鬆餅、士多啤梨柚子忌廉千層酥、日式水果三文治、熱情果蛋白撻和水果慕絲甜品。為配合主題，餐廳選用鸚鵡和紅鶴作布置，令人如置身熱帶度假天堂，用餐更投入。

夢幻粉紅

小時候，大部分女孩子對粉紅色，都有股莫名的喜愛。銅鑼灣柏寧酒店大堂酒廊Ebb & Flow由現時至8月31日推出粉紅色夢幻茶會下午茶，以回味童年美好時光作主題，如野餐會想到手工製作龍蝦包和煙熏三文魚卷，生日派對就會有紅車厘子、百香果和覆盆子朱古力忌廉杯，假日就會有新鮮士多啤梨拿破崙、英式鬆餅和粉紅蔓越鬆莓餅作早餐，粉紅色調的茶點夠晒搶眼，想融入餐廳氣圍，就要慎選戰衣了。

無敵美景

美食倍美景，胃口都好啲。香港銀樾美憬閣精選酒店的現代雞尾酒吧The Pavilion逢星期六、日推出夏日享悅下午茶，茶點包括羊奶芝士配無花果脆多士、松露法式芝士火腿三文治、帝王蟹酥盒和鯖魚抹醬薄煎餅，創意三文治有迷你龍蝦卷、牛肉墨西哥玉米餅配芫荽鮮蔬和辣椒醬、煙三文魚卷配忌廉芝士和鱒魚子等配搭。甜品有馬卡龍、法式蛋白霜檸檬撻、果仁糖泡芙以及紅果配意大利軟芝士。加指定價錢可於90分鐘內無限暢飲意大利氣泡酒，邊飲邊欣賞東涌美景，時間配合的話還有迷人日落景色，感覺夠晒Chill。

精緻法式滋味

精緻美味的法式甜點，一向是人氣之選。香港數碼港艾美酒店全天候餐廳Southside Bistro和法國甜點品牌Paul Lafayet合作，於現時至9月30日推出閃耀盛夏下午茶。鹹點有煙熏三文魚忌廉芝士法式千層三文治、鵝肝醬配法式忌廉多士及香橙果醬、焗松露布里芝士撻及迷你法式火腿芝士三文治配鵪鶉蛋等。令人期待的甜點有檸檬蛋白霜撻、海鹽焦糖朱古力慕絲蛋糕、玫瑰酒雪葩，再加上品牌的檸檬馬卡龍和法式焦糖燉蛋，感覺更美味。惠顧2人下午茶，每位客人可免費獲贈甜品品牌現金券，用來選購焦糖燉蛋脆撻。數量有限，送完即止。

滋潤澳洲風

夏日炎炎，暴曬不利皮膚健康，除做足防曬工夫，平日保養都好重要。尖沙咀現代澳洲菜餐廳HUE Dining和護膚品牌mtm labo合作，於現時至8月6日逢星期六和日推出Dear Myself下午茶，師傅以品牌皇牌眼膜成分及草本原液為創作靈感，打造出焙茶鬆餅、菜薊葉雅枝竹吉士撻、芝士大豆炸丸子、醃漬鱒魚鱈魚籽牛油軟包、新派凱撒沙律和酸橘汁醃油甘魚多士等。甜品有櫻花芝士撻、水蜜桃忌廉日式蛋卷、青瓜檸檬蘆薈意式奶凍、黑芝麻巴黎布雷斯特泡芙、烏龍茶焦糖布甸配日本清酒忌廉和士多啤梨抹茶牛角包等，分量十足。惠顧下午茶可獲品牌靜謐自在」禮物套裝乙份及門店禮遇邀請卡，數量有限，送完即止。