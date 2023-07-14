曹格半夜離奇失控狂鬧前妻　再晒全家福：生命中最美好

台灣「金曲歌王」曹格去年11月結束14年婚姻後，生活一直保持低調，直到近日深夜就突然大暴走，喺社交網連出多篇Post同前妻隔空對話之餘，甚至寫道：「我可為此而死。」正當大家睇到一頭霧水之際，就被網友發現震怒原因，疑似同從事海運業嘅富商同前妻吳速玲互動有關。

尋晚（13日）吳速玲喺社交網晒出業配代言嘅靚相，引嚟唔少網友大讚留言外，就連從事海運業嘅富商都激讚：「錦緞很美」並附上2個笑喊表情符號，而吳速玲都回應道：「～很美～你看我都硬蹲下跟他合照。」點知2人嘅互動引嚟網友關注外，就連早就留言話：「很美喔！」嘅曹格，隔咗一個鐘後又再留言道：「其實很普通！」並留言狂Tag該名富商道：「what's up」、「為何這麼安靜都沒回應？」曹格最後甚至去富商太太社交網留低4個愛心當「到此一遊」，見無回應嘅曹格之後亦開始刪除所有留言，並喺自己嘅社交網連出Post外，更以一張佢同前妻吳速玲、一對兒女搭船出海玩嘅相寫道：「我生命中最美好的時刻......到目前為止。」

然而，正當外界擔心曹格健康及安全狀況之際，曹格今早（14日）再喺社交網寫道：「亂七八糟了......但還是愛她。傻傻的被罵、被笑、被恐嚇，但也傻傻的爽。」並附上一張佢同吳速玲曾經嘅合照。對此，唔少網友都開解道：「寫一首歌給她！」、「也許在她的認知裹，她已經給過你很多機會，心累心死了。」、「對方有男朋友了？那就祝福吧！沒必要這樣子，成長自己比較重要，幸福在後面。」事實上，曹格曾經就好幾次因「醉酒鬧事」上新聞，並不時做出一啲旁人難以理解嘅舉動，精神狀態堪憂。而曹格所屬公司則回應道：「他在療傷中，面對自己內心的傷，也在努力變成一個更好的自己，不讓大家擔心，謝謝大家的關心，公司會一直支持他的音樂事業。」