救咗范范一劫？陳昇MeToo道歉信曝光　厚面皮照搞個唱

台灣演藝圈＃MeToo風波未停，近乎每周都有「新成員」被爆淫史，當中台灣藝人陳建州（黑人）被「黑澀會」成員大牙（周宜霈）等先後3位女性指控性騷擾，惟黑人同太太范瑋琪（范范）向大牙提告求償1千萬新台幣（約252萬港元），即令坊間大肆聲討二人二次傷害大牙，更致范范取消9月嘅演唱會，損失過百萬。本身網上有大批網友已表明要去范瑋琪演唱會舉「MeToo」燈牌，點知得個桔。

點知尋日（13日）台灣老牌歌手陳昇被女設計師指控遭其性騷擾，指男方酒後對自己毛手毛腳，並連問3次「要不要跟我做愛？」，令人咋舌！陳昇本月28日會開唱，暫時計劃依舊，有網友稱唔好浪費「MeToo」燈牌，號召大家改到陳昇演唱會舉燈牌。網友亦嘲笑其個唱海報設計簡陋，戲稱原來佢一早已被設計界「抵制」。

另外，女設計師收到對方透過企劃私下道歉，2日後，企劃傳話告知陳昇不願再透過她聯繫此事，女設計師清楚表達「不願意再接觸歌手本人的想法」後，陳昇依舊要求「親自拜訪」或「他直接與我文字討論道歉事宜」。女設計師表示可請律師聯繫他，陳昇收到回覆的5日後，他們找到其他窗口想聯繫女設計師，但不是談論道歉聲明的事宜，是變成希望寫長信給女設計師。

女設計師表示，那封信的內容對當天的描述充滿了不實，她表示當初說好是要公開道歉才答應聯繫，未料自己卻要再配合對方的心情、時間和溝通方式：「那我呢？事發的週日不想臨時去工作室、不想喝酒、被迫聽那些言語性騷擾、被言語羞辱、被摸臉、被評價身材，到現在清楚的表示不想面對和接觸歌手，只想公開道歉聲明的心情和意願，何時被尊重？」她徹底死心，對於事情發展至此感到很無奈，也很失望他未曾真誠致歉。