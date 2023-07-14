雯雯要搞上市公司「雯50道陰影」？稱月費制：數錢數到手軟

藝人張致恒（Steven）同老婆區燕雯（雯雯），2019年結婚至今4年抱3外，更因錢銀問題成日喺社交網放負嗌離婚，被網友封為「離婚界KOL」，不過當外界都等雯雯幾時宣布「正式離婚」之際，雯雯就大超全港網友意料之外，先係宣布懷有第4胎，並將開設每月50元會員制嘅社交頻道，努力搵奶粉錢。

然而，隨着雯雯宣布全新「搵錢大計」之後，就出現咗「雯雯2.0」嘅社交帳號，自稱雯雯之餘仲亂入富二代網紅嘅直播平台同人單挑，並留下性騷擾等曖昧字眼，先係語出驚人表示：「數錢數到手軟。」、「你哋比$50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要比$100！」其後，呢位「雯雯」更離譜到問：「如果搞上市公司叫『雯50道陰影得唔得？』」、「其實我做代母得唔得？」等，另外更聲稱自己母乳餵哺：「我嗰啲似噴水池」、「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔！」、「我餵比Steven㗎咋」出位言論令人嘩然。

再憑出位言論成功上位嘅雯雯，事後亦喺社交網晒出相關直播畫面道：「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家。」並直言自己社交名稱只係同對方雷同：「總之得啖笑！」