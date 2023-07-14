菊梓喬想食增高丸　拒豐胸驚腰痛企唔隱

歌手菊梓喬（Hana）今日（14日）出席保健產品發布會，表示近日勤做運動，在家用跑步機競步及舉啞鈴，又吃消腩丸去水腫。感覺整個人瘦了，但磅數不變。但對身材仍不感滿意，希望可以增高，笑言想食增高丸。自嘲身材不好故不會晒水着，自爆游水會着潛水衣：「我冇信心着比堅尼，印象中只着過1、2次，唔喺香港着，着比堅尼游水唔方便。（想唔想豐胸？）唔要，會阻住着靚衫，依家着衫好型，豐胸唔襯我，胸大會腰痛同企唔隱。」她透露今晚便飛南寧及中山，舉行音樂會及簽唱會：「我仲會參加一個歌唱真人騷，第一次參加呢類節目，不過自己唔鍾意鬥爭，抱玩嘅心情參加。」她透露月底會返港為《逆天奇案2》埋尾。

同場的鍾雨璇擔任司儀並表演唱歌，她表示因頭髮漂染過度，經常被屋企人彈髮質乾旱似稻草人，近日更有甩頭髮問題，髮線向後移，擔心變M字額，她說：「我屋企人話我有啲M字額，依家都唔敢用噴髮膠，」自爆因感情和工作壓力，試過「鬼剃頭」，頭頂出現五毫子大小的洞，停工半個月後痊愈。透露現在感情開心穩定，與男友甚有默契，因拍拖多年，不再有「情人眼裹出西施」般經常讚她。