港姐2023︱佳麗抵越南即開操　對黎諾懿「心心眼」

《2023香港小姐競選》16位佳麗昨日（14日）在嘉賓主持黎諾懿及師姐梁凱晴，帶領下已出發前往越南峴港及會安拍攝外景，佳麗們抵達越南後，除了走訪越南著名景點拍MV、影靚相及進行大會委派的各項任務外，每晚還要接受連串專業訓練，當中包括學習越南話及Catwalk訓練。

越南話課堂是製作組專誠安排的環節，因為是次16位佳麗飛赴越南除了進行外景拍攝，更肩負起準港姐責任宣揚香港文化，製作組將透過外景節目中的獨立任務，讓佳麗親力親為將香港飲食及衣着等不同文化帶往越南；為了令佳麗同時能感受越南文化，製作組安排的大部分任務均融入了當地特有文化特色，別具心思。

談到今屆佳麗，黎諾懿讚不絕口，他指在如此緊密的行程下，眾佳麗仍能保持笑容實屬厲害，講到佳麗們對他長期「心心眼」，黎諾懿笑言：「佢哋擔心我年紀大咁捱法吖嘛，佢哋可能等緊我冧，我暈咗咪可以一齊休息咯。」期間梁凱晴自爆喜歡吃零食，卻被黎諾懿玩踢爆說：「佢哋係咁問點解佢條腰食極都咁幼。」並笑言是次外景其中一個任務，是要在佳麗中尋找能媲美梁凱晴的蛇腰。

談到美食與忍口，佳麗們亦分成兩派，一派揚言要忍口收身，另一派則認為美食當前不應浪費「一見鍾意佳麗」限時投票活動中，得到最高票數的三位佳麗—「嫩版蔡依林」莊子璇、「金髮蔡思貝」郭珮文及「翻版范冰冰」王敏慈均認為食少少冇有怕，當中郭珮文笑指Keep Fit秘訣是和其他佳麗開心Share，至於莊子璇更自爆篋內有一半是零食：「因為要減壓，每晚跳完跳舞一定要食啲嘢，否則好唔開心。」而其中一位表示要戒口佳麗「火辣學霸」潘明璇，則指因出發拍外景前吃了太多麵包和三文治，故此希望忍口盡快回復狀態。